"Клеопатра": мокрая MARUV показала свой характер в новом фотосете

Антуража фотографии добавляет темно-зеленый цвет кафельной плитки бассейна, в котором лежит певица.

Известная своей эпатажностью украинская певица MARUV (Анна Корсун, - ред.) порадовала своих поклонников новой фотосессией, которая раскрывает ее непростой характер, частично отображенный в сценическом образе

Фотографии MARUV опубликовала на своей странице в Instagram.

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На одной из фотографий MARUV лежит на локтях в бассейне в скромном темном купальнике. Выставив одно колено из воды, она смотрит прямо в камеру. Подведенные словно у египетской принцессы глаза и холодный взгляд показывают ее властный характер. Как когда-то признавалась певица в одном из интервью, доминация играет для нее важную роль в сексуальных отношениях.

Антуража фотографии добавляет и темно-зеленый цвет кафельной плитки бассейна. А также сама стилистика фотографии: со вспышкой при отсутствии естественного освещения. Двумя словами: пронзительно холодно.

Поклонники MARUV сравнили ее с «дикой кошкой», отметив ее «опасные стрелки» на глазах.

Напомним, 15 февраля все «марувианцы» будут праздновать День рождения своего кумира, которой исполнится 28 лет.