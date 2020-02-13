Ведущий "Орла и решки" сменил имидж (фото)
10:19, 13 февраля 2020Звезды
644 0
Раньше у Серги были довольно длинные волосы, а сейчас он подстригся практически налысо.
Раньше у Серги были довольно длинные волосы / Instagram Коля Серга
Ведущий шоу «Орел и Решка. По морям» Коля Серга изменил имидж. 30-летний парень неожиданно состриг свои волосы и сделал очень короткую стрижку.
Снимки он опубликовал в своем Instagram.
Раньше у Серги были довольно длинные волосы, а сейчас он подстригся практически налысо.
Instagram Коля Серга
Как сообщал УНИАН, астролог назвал три знака Зодиака, которых в феврале ждет невероятный карьерный взлет.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter