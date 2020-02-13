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Ведущий "Орла и решки" сменил имидж (фото)

10:19, 13 февраля 2020
Звезды
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Раньше у Серги были довольно длинные волосы / Instagram Коля Серга

Ведущий шоу «Орел и Решка. По морям» Коля Серга изменил имидж. 30-летний парень неожиданно состриг свои волосы и сделал очень короткую стрижку.

Снимки он опубликовал в своем Instagram.

Раньше у Серги были довольно длинные волосы, а сейчас он подстригся практически налысо. 

Instagram Коля Серга

Как сообщал УНИАН, астролог назвал три знака Зодиака, которых в феврале ждет невероятный карьерный взлет.

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Теги: #ведущий