Ведущий "Орла и решки" сменил имидж (фото)

Раньше у Серги были довольно длинные волосы, а сейчас он подстригся практически налысо.

Ведущий шоу «Орел и Решка. По морям» Коля Серга изменил имидж. 30-летний парень неожиданно состриг свои волосы и сделал очень короткую стрижку. Снимки он опубликовал в своем Instagram. Раньше у Серги были довольно длинные волосы, а сейчас он подстригся практически налысо. Как сообщал УНИАН, астролог назвал три знака Зодиака, которых в феврале ждет невероятный карьерный взлет.

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