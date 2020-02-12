Звезда "Один дома" рассказал об отношениях с Майклом Джексоном

Майкл Джексон и Маколей Калкин подружились после выхода на экраны комедии «Один дома» в 1990-м.

Звезда фильма «Один дома» Маколей Калкин, друживший с Майклом Джексоном, высказался об обвинениях поп-певца в педофилии.

Интервью с артистом опубликовало американское издание Esquire.

Джексон и Калкин подружились после выхода на экраны комедии «Один дома» в 1990-м. Калкину на тот момент было девять лет, Джексон был на 22 года старше. Позже актер стал крестным отцом дочери исполнителя, Пэрис Джексон.

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«Я начну с такой фразы — это не фраза, это правда: он никогда мне ничего не делал. Я никогда не видел, чтобы он что-то такое делал. И особенно в нынешнее время я бы не стал ничего скрывать — не буду утверждать, что это модно или что-то такое, просто сейчас хорошее время, чтобы раскрывать подобные секреты. И если бы мне было, что раскрыть, я бы сделал это. Но нет, я ничего не видел», — подчеркнул Калкин.

В марте 2019 года телеканал HBO показал документальный фильм «Покидая Неверлэнд», в котором певца обвиняли в педофилии. Подобные обвинения появлялись и при жизни Джексона, который умер в 2009 году.