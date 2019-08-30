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Сбежавшая в РФ украинская певица покрасовалась оголенной грудью на вечеринке в Москве (фото)

14:36, 30 августа 2019
Звезды
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Гросу оголила грудь / фото instagram.com/alina_grosu

У себя в Instagram певица опубликовала фото, на котором она позирует на террасе московского ресторана в черном вечернем платье с "экстремальным" декольте.

"Когда муж фотограф", - подписала снимок Гросу.

instagram.com/alina_grosu

Напомним, в июне этого года 24-летняя Гросу вышла замуж. Свадьбу пара сыграла в Венеции. На торжестве присутствовали украинские звезды такие, как Павел Зибров, Дмитрий Коляденко, Виталий Козловский и крестная певицы - Ирина Билык.

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Теги: #Гросу в России