Сбежавшая в РФ украинская певица покрасовалась оголенной грудью на вечеринке в Москве (фото)
14:36, 30 августа 2019Звезды
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Гросу выбрала откровенный наряд для вечеринки в одном из московских ресторанов.
Гросу оголила грудь / фото instagram.com/alina_grosu
Сбежавшая в Россию украинская певица и актриса Алина Гросу позировала в откровенном наряде на одной из вечеринок в Москве.
У себя в Instagram певица опубликовала фото, на котором она позирует на террасе московского ресторана в черном вечернем платье с "экстремальным" декольте.
"Когда муж фотограф", - подписала снимок Гросу.
instagram.com/alina_grosu
Напомним, в июне этого года 24-летняя Гросу вышла замуж. Свадьбу пара сыграла в Венеции. На торжестве присутствовали украинские звезды такие, как Павел Зибров, Дмитрий Коляденко, Виталий Козловский и крестная певицы - Ирина Билык.
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