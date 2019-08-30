Сбежавшая в РФ украинская певица покрасовалась оголенной грудью на вечеринке в Москве (фото)

Гросу выбрала откровенный наряд для вечеринки в одном из московских ресторанов.

Сбежавшая в Россию украинская певица и актриса Алина Гросу позировала в откровенном наряде на одной из вечеринок в Москве.

У себя в Instagram певица опубликовала фото, на котором она позирует на террасе московского ресторана в черном вечернем платье с "экстремальным" декольте.

"Когда муж фотограф", - подписала снимок Гросу.

Напомним, в июне этого года 24-летняя Гросу вышла замуж. Свадьбу пара сыграла в Венеции. На торжестве присутствовали украинские звезды такие, как Павел Зибров, Дмитрий Коляденко, Виталий Козловский и крестная певицы - Ирина Билык.