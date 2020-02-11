Адель пришла на афтепати "Оскара", похудевшей на 30 кг, и ее никто не узнал (фото)

Снимком поделилась польская телеведущая Кинга Русин, которая тоже находилась на мероприятии.

Британская певица Адель, которая за последнее время заметно похудела, не так часто появляется на светских мероприятиях.

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Один из нечастых выходов звезда совершила на афтепати главной кинопремии года. Присутствующих было запрещено фотографировать, а гостям предлагали заменить тесные туфли домашними тапочками.

Однако фотография с довольно стройной Адель все же появилась в сети. Снимком поделилась польская телеведущая Кинга Русин, которая тоже находилась на мероприятии.

"Стремительно худеющая Адель изменилась настолько, что на афтепати «Оскара» ее, судя по всему, попросту не узнали. Иначе как объяснить, что единственное фото преобразившейся певицы выложила польская ведущая Кинга Русин", - пишет Super.ru.

Как сообщал УНИАН, тренер Адель рассказала, как певице удалось похудеть на 45 килограмм.