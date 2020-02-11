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Адель пришла на афтепати "Оскара", похудевшей на 30 кг, и ее никто не узнал (фото)

14:12, 11 февраля 2020
Звезды
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Фотография с довольно стройной Адель все же появилась в сети / Instagram Кинга Русин

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Один из нечастых выходов звезда совершила на афтепати главной кинопремии года. Присутствующих было запрещено фотографировать, а гостям предлагали заменить тесные туфли домашними тапочками.

Однако фотография с довольно стройной Адель все же появилась в сети. Снимком поделилась польская телеведущая Кинга Русин, которая тоже находилась на мероприятии.

"Стремительно худеющая Адель изменилась настолько, что на афтепати «Оскара» ее, судя по всему, попросту не узнали. Иначе как объяснить, что единственное фото преобразившейся певицы выложила польская ведущая Кинга Русин",  - пишет Super.ru.

Как сообщал УНИАН, тренер Адель рассказала, как певице удалось похудеть на 45 килограмм.

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Новость в сюжете: Оскар 2020
Теги: #Оскар#Адель