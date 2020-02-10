Звезда Playboy родит ребенка фронтмену Muse

Девушка поделилась с подписчиками снимками с округлившимся животиком.

Фронтмен британской рок-группы Muse Мэттью Беллами и американская модель, звезда Playboy Элль Эванс готовятся стать родителями.

Об этом супруга музыканта сообщила у себя в Instagram.

Читайте такжеСупермодель Эмили Ратаковски раскритиковали в сети за слишком откровенный наряд на ОскареДевушка поделилась с подписчиками снимками с округлившимся животиком. На них Элль позирует посреди зелени в объятиях мужа.

"Наша маленькая семья растет", - написала модель, добавив смайлики в виде двух сердец и зодиакального знака Близнецов. Возможно, девушка таким образом намекает, что они с музыкантом ждут не одного ребенка, а сразу двоих.