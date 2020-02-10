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Звезда Playboy родит ребенка фронтмену Muse

14:49, 10 февраля 2020
Звезды
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Об этом супруга музыканта сообщила у себя в Instagram. 

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"Наша маленькая семья растет", - написала модель, добавив смайлики в виде двух сердец и зодиакального знака Близнецов. Возможно, девушка таким образом намекает, что они с музыкантом ждут не одного ребенка, а сразу двоих.

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Теги: #ребенок#певец