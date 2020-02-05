Лобода показала нежное фото с отдыха с дочкой

На фото Лобода заботливо поддерживает малыша рукой.

Украинская певица Светлана Лобода, которая живет и поет в России, очаровала своих поклонников нежными фото со своей дочерью.

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Фотографию из совместного семейного отдыха в Мексике звезда опубликовала в Instagram.

На фото Лобода заботливо поддерживает малыша рукой: «Как же я люблю, когда мои детки рядом... абсолютное счастье», – подписала певица снимок.

Ранее Лобода похвасталась серией снимков с пляжа, а позже звезда появилась в довольно неожиданном, как для пляжа, виде.