Самая красивая женщина в мире показала фото в кружевном корсете
13:38, 06 февраля 2020Звезды
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На снимках 23-летняя Хадид позирует в бежевом кружевном корсете, мини-юбке и плаще, пристегнутом к поясу на ремень.
Модель также продемонстрировала головной убор в виде кепки с объемным козырьком / Instagram Белла Хадид
Американская супермодель Белла Хадид, которую ранее признали самой красивой в мире женщиной, приняла участие в съемках рекламной кампании британского дома моды Burberry.
Снимками она поделилась в своем Instagram.
Instagram Белла Хадид
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На снимках 23-летняя Хадид позирует в бежевом кружевном корсете, мини-юбке и плаще, пристегнутом к поясу на ремень. Модель также продемонстрировала головной убор в виде кепки с объемным козырьком, закрывающим лицо, и сумку на цепочке с серебристым логотипом бренда.
Вместе с Беллой Хадид в фотосессии приняли участие ее старшая сестра Джиджи и топ-модель Кендалл Дженнер.
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