Самая красивая женщина в мире показала фото в кружевном корсете

На снимках 23-летняя Хадид позирует в бежевом кружевном корсете, мини-юбке и плаще, пристегнутом к поясу на ремень.

Американская супермодель Белла Хадид, которую ранее признали самой красивой в мире женщиной, приняла участие в съемках рекламной кампании британского дома моды Burberry.

Снимками она поделилась в своем Instagram.

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На снимках 23-летняя Хадид позирует в бежевом кружевном корсете, мини-юбке и плаще, пристегнутом к поясу на ремень. Модель также продемонстрировала головной убор в виде кепки с объемным козырьком, закрывающим лицо, и сумку на цепочке с серебристым логотипом бренда.

Вместе с Беллой Хадид в фотосессии приняли участие ее старшая сестра Джиджи и топ-модель Кендалл Дженнер.