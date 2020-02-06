Цепи, декольте и палец во рту: Селена Гомес снялась в очень откровенной фотосессии
11:06, 06 февраля 2020Звезды
277 0
На одном из фото 27-летняя знаменитость позирует в надетом на голое тело бюстье с цепями и монетами, на другом - кладет палец в рот.
Автором снимков стала модный фотограф Брианна Капоцци / Dazed
Американская актриса и певица Селена Гомес снялась в откровенной фотосессии для модного журнала Dazed.
Снимки были опубликованы на сайте издания.
Читайте такжеТина Кароль распахнула халат и позировала на кровати без белья (фото)На одном из фото 27-летняя знаменитость позирует в надетом на голое тело бюстье с цепями и монетами австрийского дизайнера Андреаса Кронталера. На другом она одета в платье из металлизированной кожи с вшитым белым кружевом шотландского модельера Кристофера Кейна, образ Гомес дополнен оверсайз-колье из искусственного жемчуга бренда Vaquera.
Автором снимков стала модный фотограф Брианна Капоцци.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter