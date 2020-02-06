Цепи, декольте и палец во рту: Селена Гомес снялась в очень откровенной фотосессии

На одном из фото 27-летняя знаменитость позирует в надетом на голое тело бюстье с цепями и монетами, на другом - кладет палец в рот.

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