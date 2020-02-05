"Печеньки с наркотой": Лола из "Школы" удивила психоделическим видео

На видео показана, как юная актриса под психоделическую музыку мечется по кухне в поисках "особых печенек".

21-летняя актриса Елизавета Василенко, известная по украинскому сериалу «Школа», удивила поклонников психоделическим видео.

Читайте также"Когда сзади единорог": полуголая Лола из "Школы" показала "неожиданный оргазм" (фото)

Новое видео актриса Василенко выставила на своей странице в Instagram.

На видео показана, как юная актриса, сыгравшая героиню по имени Лола в украинском сериале "Школа", под психоделическую музыку мечется по кухне в поисках "особых печенек".

"Я, которая не может найти особые печеньки, которые испекла", - подписала эпизод актриса.

Во втором эпизоде показаны "младшие сестры" актрисы, которы расслабленно танцуют якобы под этими "особыми печеньками".

"Мои младшие сестры в 4 классе", - прокомментировала продолжение видео Лиза Василенко.

Подписчики Лолы из "Школы" сразу начали интересоваться, в чем секрет этого печенья. Некоторые сразу поняли, что актриса намекала на употребление печенья с добавлением наркотиков:

«Оу, что за особые печеньки?», «Печеньки с какой-то наркотой, от которой штырит», «Ничего себе, наркоманка», «Видео очень жизненное, но у меня так с братом, который старше меня», «А что там болталось у Лизы между ног?»

Как сообщал УНИАН, на днях актриса Елизавета Василенко порадовала поклонников новой фотографией в необычном платье. Подписчики сравнили ее стиль на фото со стилем известной украинской певицы Тины Кароль.