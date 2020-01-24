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Лобода показала ягодицы в мини-бикини (фото)

10:01, 24 января 2020
Звезды
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Лобода восхитила сеть новым фото / instagram.com/lobodaofficial

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На опубликованных в Instagram фото артистка позирует в мини-купальнике бежевего цвета с черными завязками.

Дополнила образ Лобода распущенными длинными волосами, солнцезащитными очками и множеством украшений - на руках, шее, пальцах.

"Доброе утро", - написала Светлана и добавила хештег #малышкаLO.

🙈goodmorning #малышкаLO

Публикация от LOBODA (@lobodaofficial)

Ранее опальная украинская певица Анна Седокова удивила сеть пляжным фото.

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Теги: #фото#Светлана Лобода