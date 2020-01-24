Лобода показала ягодицы в мини-бикини (фото)

В кадрах можно увидеть шикарную фигуру "суперзвезды".

Украинская певица Светлана Лобода, которая живет и выступает в России, похвасталась серией снимков с пляжа.

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На опубликованных в Instagram фото артистка позирует в мини-купальнике бежевего цвета с черными завязками.

Дополнила образ Лобода распущенными длинными волосами, солнцезащитными очками и множеством украшений - на руках, шее, пальцах.

"Доброе утро", - написала Светлана и добавила хештег #малышкаLO.

Ранее опальная украинская певица Анна Седокова удивила сеть пляжным фото.