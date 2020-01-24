Лобода показала ягодицы в мини-бикини (фото)
10:01, 24 января 2020Звезды
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В кадрах можно увидеть шикарную фигуру "суперзвезды".
Лобода восхитила сеть новым фото / instagram.com/lobodaofficial
Украинская певица Светлана Лобода, которая живет и выступает в России, похвасталась серией снимков с пляжа.
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На опубликованных в Instagram фото артистка позирует в мини-купальнике бежевего цвета с черными завязками.
Дополнила образ Лобода распущенными длинными волосами, солнцезащитными очками и множеством украшений - на руках, шее, пальцах.
"Доброе утро", - написала Светлана и добавила хештег #малышкаLO.
Ранее опальная украинская певица Анна Седокова удивила сеть пляжным фото.
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