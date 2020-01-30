"Что на картинке не так?": Лобода в необычном виде появилась на пляже (фото)

Светлана Лобода предстала в довольно неожиданном, как для пляжа, виде.

Украинская певица Светлана Лобода, которая живет и выступает в России похвасталась стройной фигурой на пляже.

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На снимках, опубликованных на странице певицы в Instagram, звезда предстала в довольно неожиданном, как для пляжа, виде.

Она надела спортивные леггинсы, кроссовки и черный топ. Свое лицо Лобода прикрывает рукой.

"Что на картинке не так?", - спросила Лобода своих поклонников в Инстаграме. Фанаты звезды предположили, что речь о двойной тени на песке, хоть певица в кадре виднелась одна.

Напомним, ранее Светлана Лобода похвасталась серией снимков с пляжа, где она позирует в мини-купальнике бежевого цвета с черными завязками.