"Что на картинке не так?": Лобода в необычном виде появилась на пляже (фото)
17:40, 30 января 2020Звезды
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Светлана Лобода предстала в довольно неожиданном, как для пляжа, виде.
Светлана Лобода пришла на пляж в леггинсах / фото instagram.com/lobodaofficial
Украинская певица Светлана Лобода, которая живет и выступает в России похвасталась стройной фигурой на пляже.
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На снимках, опубликованных на странице певицы в Instagram, звезда предстала в довольно неожиданном, как для пляжа, виде.
Она надела спортивные леггинсы, кроссовки и черный топ. Свое лицо Лобода прикрывает рукой.
"Что на картинке не так?", - спросила Лобода своих поклонников в Инстаграме. Фанаты звезды предположили, что речь о двойной тени на песке, хоть певица в кадре виднелась одна.
Напомним, ранее Светлана Лобода похвасталась серией снимков с пляжа, где она позирует в мини-купальнике бежевого цвета с черными завязками.
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