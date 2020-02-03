"Приходится привязывать к батарее и пороть": Панин рассказал о "проблемах" с дочерью

Актер Алексей Панин выставил фотографию, на которой дочка Нюся сидит за столом с несколькими банками красной икры.

Скандальный актер Алексей Панин с иронией рассказал о проблемах со своей дочерью Анной.

Соответствующий пост Панин опубликовал в Instagram.

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«Раньше, когда Нюся была помладше, я кормил её красной икрой. Сейчас она выросла и стала совершенно невыносимой. Приходится привязывать её к батарее ремнём и пороть два раза в день по расписанию», - написал актер Алексей Панин.

Также Панин выставил фотографию, на которой дочка Нюся сидит за столом с несколькими банками красной икры.

Поклонники Панина с юмором отнеслись к его «методу» воспитания дочери:

«Самое главное, чтобы были доверительные отношения. И строгость с вашей стороны, обязательно, но в меру», «По расписанию, это хорошо. Режим нужно соблюдать», «Тоже нужно иногда», «А почему так с Нюсей?», «А я считаю, что детей пороть нельзя. Вот меня отец тоже порол, а что хорошего? Я до сих пор хочу его убить и ещё кого-нибудь заодно», «Блин, я тоже согласна сидеть у батареи и жевать икру».

Как сообщал УНИАН, ранее Алексей Панин опубликовал на своей странице в Instagram видео, на котором он привязывает свою дочь ремнем к батарее за то, что она утроила беспорядок в квартире.

Напомним, Панин прославился после видео, в котором человек, похожий на актера, занимается сексом с собакой.