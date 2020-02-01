Меган Маркл за $600 будет помогать "разведенкам"

Меган Маркл будет помогать участницам шоу вступить в новый брак.

Жена принца Гарри Меган Маркл выступить наставника в канадском реалити-шоу о вторых свадьбах.

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Об этом сообщает издание Page Six.

По информации источника, близкого к съемочной группе, речь идет о шоу I Do, Redo. Маркл будет помогать своей лучшей подруге, стилисту свадеб Джессике Малруни.

Меган Маркл будет помогать участницам шоу вступить в новый брак. Гонорар Маркл за один съемочный день составит всего 588 долларов.

Напомним, Маркл два года была замужем за американским кинорежиссером Тревором Энгельсоном. Спустя пять лет после развода она вышла замуж за принца Гарри.

Как сообщал УНИАН, компания Disney стала первой, кто предложил сотрудничество экс-актрисе Меган Маркл.