"Худей давай!": располневшая Каменских нарвалась на волну хейта в сети (фото)

В последнее время многие поклонники заметили, что певица несколько располнела.

Украинская певица Настя Каменских любит похвастаться перед поклонниками своим телом. Однако в последнее время многие поклонники заметили, что певица несколько располнела. Звезду также обвинили в злоупотреблении фотошопом.

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Фото в белоснежном мини-бикини она показала в своем Instagram.

"Безумно красива Анастасия, но фотошоп лишний, нет натуральности", "Почему так тушевки много", " Кроме купальника больше не с чем фоткаться", "Очень безобразное фото", "Толстенькая", "Настя, что-то ты себя запустила! Худей давай!", "Фотошоп ходячий недоделанный. Я отписываюсь", - написали люди в комментариях.

Отметим, что Каменских ранее боролась с лишним весом: ей удалось похудеть на 20 кг.