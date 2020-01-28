Как Мэрилин Монро: короткая юбка Кейт Миддлтон поднялась на ветру (фото, видео)

Для очередного светского мероприятия герцогиня Кэтрин выбрала костюм от Dolce&Gabbana, в котором ранее уже появлялась на публике.

Герцогиня Кембриджская прибыла в детскую больницу Evelina в Лондоне.

Там Ее Королевское Высочество герцогиня Кэтрин посетила воркшоп Национальной портретной галереи, пишет ТСН.

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Для очередного светского мероприятия герцогиня Кэтрин выбрала костюм от Dolce & Gabbana, в котором ранее уже появлялась на публике. Твидовый костюм состоял из короткого двубортного пиджака и миниатюрной юбки.

Когда герцогиня выходила из автомобиля подул сильный ветер и герцогиня Кембриджская с забавным выражением лица пыталась удержать подол юбки на месте.

Kate has arrived at @EvelinaLondon in Lambeth (i've spent a lot of time here and can tell you first hand what a wonderful children's hospital it is). She is presented with a posy by Anna-Victoria, nine, a patient here who has Achondroplasia. pic.twitter.com/SHB4oOxwXb — Rebecca English (@RE_DailyMail) January 28, 2020

Свой лук Кэтрин дополнила плотными черными колготами и остроносыми замшевыми туфлями на устойчивых каблуках. В ушах у Кейт сверкали сережки с камнями, а волосы были собраны в красивую прическу. Макияж был дневным, в нем Кэтрин подчеркнула лишь глаза.

Напомним, вчера вечером герцог и герцогиня Кембриджские посетили службу в честь Дня памяти жертв Холокоста в Westminster Central Hall. Там Кэтрин появилась в сером платье с черным воротником от Catherine Walker, прозрачных черных чулках и туфлях-лодочках от Gianvito Rossi. В руках герцогиня держала маленький клатч от Jimmy Choo.