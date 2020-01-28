Кейт Миддлтон и принц Уильям посетили траурную церемонию памяти жертв Холокоста (фоторепортаж)

В мире чтят память жертв Холокоста. По этому случаю в британском Вестминстере состоялась траурная церемония, в которой приняли участие принц Уильям и Кейт Миддлтон.

Герцог и герцогиня Кембриджские посетили службу в честь Дня памяти жертв Холокоста в Westminster Central Hall.

В рамках этого мероприятия герцогиня Кэтрин и принц Уильям встретились с людьми, пережившими Холокост. Также они приняли участие в церемонии зажжения свечей. Сначала было зажжено шесть свечей, где каждая олицетворяла собой один из шести миллионов загубленных нацистами евреев, после чего герцог и герцогиня зажгли собственные свечи.

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Принц Уильям во время церемонии прочитал отрывок из письма, отправленного другом его прабабушки, принцессы Алисы, в котором рассказывалось об усилиях по спасению евреев во время Холокоста. Кембриджи поделились с присутствующими, что накануне мероприятия говорили со своими детьми на эту тему.

На службу герцогиня Кэтрин приехала в сером платье с черным воротником от Catherine Walker, прозрачных черных колготах и туфлях-лодочках от Gianvito Rossi. В руках герцогиня держала маленький клатч от Jimmy Choo, а в ее ушах были жемчужные серьги в виде цветков от Cassandra Goad.

Стильное платье герцогини прекрасно помнят, ведь именно его Кейт Миддлтон выбрала для дебютного сопровождения Елизаветы II на торжественном событии. Представительницы монархии посетили открытие нового корпуса Королевского колледжа в Лондоне. Случилось это в марте 2019 года.

Герцогиня прекрасно выглядела, ее волосы были собраны заколкой сзади, а на лице был макияж с легкими стрелками на веках. Принц Уильям на торжественном мероприятии был в темно-синем костюме, белой рубашке и синем галстуке.

Их появление на мероприятии было прогнозируемым, ведь герцогиня Кембриджская в начале января 2020 года присоединилась к проекту #HolocaustMemorialDay Кейт Миддлтон провела тайную встречу с людьми, которые выжили во время Холокоста: фото . Его целью является почтение памяти погибших и помощь тем, кто выжил во время Холокоста. Кейт Миддлтон решила донести истории пострадавших благодаря фотографиям. Герцогиня устроила символическую съемку в Кенсингтонском дворце, на которую пригласила двух героев – Ивонн Бернштейн и Стивена Франко. История выживших в концлагерях, растрогала Кейт Миддлтон, поэтому она захотела познакомиться и с другими пострадавшими.