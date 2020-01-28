Вывезли в джунгли с табличкой на груди: звезда экранизации "Мэри Поппинс" дала о себе знать после пропажи

Актриса встретилась с духовными лидерами из разных стран мира.

Советская и российская актриса Наталья Андрейченко дала о себе знать после внезапной пропажи в Мексике. По ее словам, ее вывезли в специальное поселение в джунглях, где можно «помолчать» и набраться сил.

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В своем Instagram артистка рассказала, что в последние недели очень много работала.

«Мне необходимо было "освободиться" и набраться сил...⠀Немного помолчать, придти в себя перед новыми задачами..», – отметила она.

"Когда я приехала от своей подруги Марэт в субботу в середине дня домой - меня уже ждала машина, для того, чтобы увезти за 2,5 часа от моря в глубину джунглей.⠀

Там организовано специальное поселение с интересными духовными лидерами из разных стран мира: итальянцами, аргентинцами и немцами. Они меня очень хорошо знают. Когда меня к ним привезли у меня на груди уже была табличка "silence" / молчание», – рассказала Андрейченко.

По словам актрисы, в этом месте у нее была возможность побыть в полном уединении. Ее привезли домой в понедельник, в районе 5:30 утра.

Накануне сообщалось, что Наталья Андрейченко перестала выходить на связь после того, как побывала у подруги в Мексике. Об этом в соцсетях сообщил представитель артистки Ян Трунцев.

Он призвал всех, кто обладал информацией об актрисе, выйти на связь. По его словам, она была недоступна по обоим известным ему номерам — российскому и американскому.