Звезда советского фильма о Мэри Поппинс пропала в Мексике

Накануне актриса заболела, но все равно села за руль автомобиля.

Российская и советская актриса Наталья Андрейченко перестала выходить на связь после того, как побывала у подруги в Мексике.

Об этом сообщает "360", ссылаясь на представителя артистки Яна Трунцева.

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«Наталья не выходит на связь уже более суток. В субботу она была в гостях у подруги Марэт в Канкуне, уехала в 15:00, сказав о плохом самочувствии и усталости, ее клонило в сон… (в последние дни у нее шла напряженная подготовка к запуску одного проекта). После того как она села в машину, больше не выходила на связь… Ехать ей около часа за рулем», — написал Трунцев в официальном аккаунте актрисы в Instagram.

Журналистам он рассказал, что в последние дни общался с Андрейченко почти каждый день – они обсуждали проект. Бывало, что она пропадала на какое-то время, но не на два дня. Поэтому, по словам Трунцева, вся команда сейчас очень беспокоится.

«Наталья накануне болела. Она плавала в бассейне, и у нее поднималась температура. Она простудила ухо, и из-за этого произошло воспаление, и она пила антибиотики. Она мне об этом говорила. Марэт сказала, что она уехала на машине за рулем. Больше на связь не выходила, это очень странно с учетом того, что она плохо себя чувствовала», — рассказал представитель актрисы.

Он добавил, что сейчас пытается связаться с сыном Андрейченко, но тот живет в Швейцарии и может не знать о состоянии матери.

«Я не могу дозвониться до ее сына по тому номеру, который у меня есть, чтобы узнать хоть какую-то информацию. У меня есть телефон ее помощника в Мексике, и он ответил, что он на выходных. Сегодня понедельник, но у него рабочий день из-за разницы в восемь часов еще не наступил», — заметил Трунцев.

PR-директор призвал всех, кто обладает информацией об актрисе, выйти на связь. По его словам, она недоступна по обоим известным ему номерам — российскому и американскому.

Наталье Андрейченко 63 года. Она прославилась благодаря главной роли в популярном советском фильме «Мэри Поппинс, до свидания». На ее счету еще десятки ролей, в том числе в кинолентах «Сибириада» и «Военно-полевой роман».