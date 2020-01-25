Меган Маркл готовится к резонансному интервью - СМИ

Близкое окружение герцогов Сассекських заверило, что Меган Маркл готова к публичной разговора с американской телеведущей Эллен Дедженерес.

После официального ухода от королевской семьи герцогиня Сассекская готова пролить свет на отношения в семье британских монархов. В прессе появилась информация, что Меган Маркл способна решиться на откровенный разговор только со своей давней подругой американкой Эллен Дедженерес.

Как пишет 24 канал, герцоги Сассексские отныне способны не только самостоятельно выбирать место жительства и сферу занятий, но и свободно высказываться публично. Так, после отказа от королевских полномочий по сети распространялись слухи, что все подробности об отношениях в семье британских монархов могут быть обнародованы во время личного интервью скандальных супругов.

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Как сообщает издание Daily Mail, разоблачительный диалог неизбежен. Близкое окружение герцогов Сассекских заверило, что Меган Маркл готова к публичному разговору с американской телеведущей Эллен Дедженерес. Та в свою очередь стремится пообщаться с обоими представителями королевской семьи, ведь считает Гарри и Меган одними из самых приятных личностей, которых ей когда-либо приходилось встречать.

"Эллен и Меган уже обсуждали будущее интервью. Они давно знают друг друга и стали близкими. Меган говорит, что Эллен понимает ее боль и страдания. Она чувствует, что они являются родственными душами," – сообщили инсайдеры.

Стоит отметить, что Меган Маркл и Эллен Дедженерес познакомились случайно несколько лет назад в приюте для собак в Лос-Анджелесе, когда Эллен уговорила Меган взять первого пса Богарта. С тех пор женщин связывает настоящая дружба.

Этот факт доказывает то, что Дедженерес вместе с женой даже летала в гости к Меган после рождения Арчи летом 2019 года. Телеведущая уже становилась на сторону Меган публично, когда герцогиня страдала от давления прессы и общества. А теперь, скорее всего, их дружба будет все крепче благодаря пребыванию Меган в Северной Америке.

Напомним, ранее в СМИ предполагали, что откровенный разговор может состоятся с американской актрисой и ведущей Опрой Уинфри, с которой принц Гарри работает над созданием сериала о психическом здоровье.