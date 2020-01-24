Появились интригующие подробности о новом герое шоу "Холостяк 10" (фото, видео)

Известно, что нового "холосяка" зовут Макс.

Опубликовано официальное фото нового украинского "Холостяка 10". Телеканал СТБ назвал имя героя, его зовут Макс, он пилот, а также владелец летной школы в Америке.

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Также в сети появились новые кадры, на которых можно рассмотреть не только лицо, но и спортивную фигуру нового "холостяка".

На презентации для журналистов побывал журнал Viva и на своей странице в Instagram показал короткое видео о новом герое шоу.

Ведущим нового сезона шоу "Холостяк" будет Григорий Решетник.

Ранее сообщалось, что герой украинского проекта "Холостяк" Никита Добрынин решил признаться в любви своей девушке, победительнице шоу Даши Квитковой.