Появились интригующие подробности о новом герое шоу "Холостяк 10" (фото, видео)
Опубликовано официальное фото нового украинского "Холостяка 10". Телеканал СТБ назвал имя героя, его зовут Макс, он пилот, а также владелец летной школы в Америке.
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Также в сети появились новые кадры, на которых можно рассмотреть не только лицо, но и спортивную фигуру нового "холостяка".
На презентации для журналистов побывал журнал Viva и на своей странице в Instagram показал короткое видео о новом герое шоу.
Ведущим нового сезона шоу "Холостяк" будет Григорий Решетник.
Вот он – новый Холостяк! Телеканал СТБ впервые показал главного героя 10-го сезона реалити. Как мы уже писали ранее на сайте Viva.ua, он – пилот и владелец летной школы. Нового Холостяка зовут Максим, а фамилию его до сих пор не раскрывают 🙈 Ну что, девочки, годится? 😉😀 #холостяк #холостяк10
Ранее сообщалось, что герой украинского проекта "Холостяк" Никита Добрынин решил признаться в любви своей девушке, победительнице шоу Даши Квитковой.