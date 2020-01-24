"Я, ребенок и остров": Кейт Миддлтон вспомнила о самом трудном периоде в жизни

Миддлтон вспомнила о жизни в населенном пункте Уэльса, расположенном близ военно-воздушной базы, где служил тогда ещё не демобилизовавшийся Уильям.

Герцогиня Кембриджская Кэтрин пожаловалась на одиночество и рассказала о самом тяжёлом годе своей жизни.

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Кейт Миддлтон поделилась своими переживаниями во время встречи с женщинами в Детском центре в городе Кардифф (Уэльс), передает 7Дней.

Миддлтон вспомнила о жизни в другом населенном пункте Уэльса, расположенном близ военно-воздушной базы на острове Англии, где служил тогда ещё не демобилизовавшийся Уильям. По ее словам, это был один из самых трудных периодов в её жизни.

«Я рада снова вернуться в Уэльс. И мне так приятно пообщаться с молодыми мамами. Но я вспоминаю сейчас своё прошлое пребывание здесь, далеко не такое приятное. Тогда наш Джордж только появился на свет. А Уильям ещё служил, и я его почти не видела. И я всё время была одна с крохотным ребёнком посреди этого острова. Я чувствовала себя такой одинокой, отрезанной от всего мира… Никого из друзей или родных не было рядом. А Уильям часто дежурил даже по ночам. В то время мне, наверное, было бы гораздо легче, если бы на острове был такой центр для матерей, как у вас. Но увы, ничего такого не было», - рассказала Кэтрин.

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