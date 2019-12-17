Кейт Миддлтон рассказала, как принц Уильям ухаживал за ней в университете

Принц Уильям решил, что путь к сердцу женщины лежит через ее желудок. И не прогадал!

На телеканале BBC вышел рождественский выпуск шоу популярной британской кулинарной писательницы Мэри Берри. Его гостями стали Кейт Миддлтон и принц Уильям. Кембриджи вместе с телеведущей приготовили праздничный обед для волонтеров и работников благотворительных организаций, которые будут трудиться в Рождество.

В преддверии программы телеканал делится тизерами, в одном из них Кэтрин рассказала, как Уильям ухаживал за ней, пишет Еlle.ua.

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Герцог и герцогиня Кембриджская встретились во время учебы в университете Сент-Эндрюс.

«Во время учебы в университете он готовил десятки блюд. Думаю, тем самым он хотел произвести на меня впечатление, Мэри! Спагетти болоньезе и прочие такие штуки. Да и сегодня он иногда готовит. Например, ему очень удаются завтраки», - рассказала Кэтрин.

Однако принц Уильям ее перебил и сказал, что не умеет готовить от слова «совсем»: «Мэри, на самом деле я могу только заварить чай. Кэтрин единственная из нас, кто способен готовить».

Еще один интересный факт: однажды в университете Кейт Миддлтон подрабатывала официанткой или, скорее, барменом (но это было сделано ради благотворительности, и как раз ею Кейт продолжила заниматься уже в статусе герцогини): "Я была ужасна. Это был временный бар, созданный в рамках благотворительной акции Action on Addiction в Ливерпуле. Один раз я там не накрыла шейкер крышкой, и у меня все разлетелось по потолку".

Ранее УНИАН писал, что герцоги Кембриджские рассказали, что подарят детям на Рождество.