На Ани Лорак обрушилась волна критики из-за ее нарядов
11:51, 23 января 2020Звезды
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Историк моды выказал недовольство гардеробом певицы.
Лорак постоянно удивляет фанов нарядами / instagram.com/anilorak
Известный российский историк моды и ведущий шоу "Модный приговор" Александр Васильев раскритиковал стиль украинской певицы Ани Лорак.
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У артистки нет экстравагантности певицы Елки или сексуального посыла, как у Веры Брежневой, рассказал он в комментарии Teleprogramma.pro.
Образы Ани Лорак, по словам историка моды, выглядит вполне сдержанно.
"У Лорак иной жанр: "Я - красивая женщина". Все познается в сравнении. Но я бы посоветовал Ани побольше фантазии и индивидуальности в нарядах. Сейчас этого не хватает", - посетовал историк моды, выказав недовольство гардеробом певицы.
Ранее опальная украинская певица Ани Лорак продемонстрировала своим подписчикам очередной спортивный "лук".
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