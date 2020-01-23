На Ани Лорак обрушилась волна критики из-за ее нарядов

Историк моды выказал недовольство гардеробом певицы.

Известный российский историк моды и ведущий шоу "Модный приговор" Александр Васильев раскритиковал стиль украинской певицы Ани Лорак.

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У артистки нет экстравагантности певицы Елки или сексуального посыла, как у Веры Брежневой, рассказал он в комментарии Teleprogramma.pro.

Образы Ани Лорак, по словам историка моды, выглядит вполне сдержанно.

"У Лорак иной жанр: "Я - красивая женщина". Все познается в сравнении. Но я бы посоветовал Ани побольше фантазии и индивидуальности в нарядах. Сейчас этого не хватает", - посетовал историк моды, выказав недовольство гардеробом певицы.

Ранее опальная украинская певица Ани Лорак продемонстрировала своим подписчикам очередной спортивный "лук".