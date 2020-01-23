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На Ани Лорак обрушилась волна критики из-за ее нарядов

11:51, 23 января 2020
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Лорак постоянно удивляет фанов нарядами / instagram.com/anilorak

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У артистки нет экстравагантности певицы Елки или сексуального посыла, как у Веры Брежневой, рассказал он в комментарии Teleprogramma.pro.

Образы Ани Лорак, по словам историка моды, выглядит вполне сдержанно.

"У Лорак иной жанр: "Я - красивая женщина". Все познается в сравнении. Но я бы посоветовал Ани побольше фантазии и индивидуальности в нарядах. Сейчас этого не хватает", - посетовал историк моды, выказав недовольство гардеробом певицы.

Ранее опальная украинская певица Ани Лорак продемонстрировала своим подписчикам очередной спортивный "лук".

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Теги: #фото#Ани Лорак