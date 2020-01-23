Настя Каменских показала милое фото с мужем Потапом
10:41, 23 января 2020Звезды
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В кадре пара выглядит очень счастливой.
Каменских с Потапом отдыхают в Мексике / instagram.com/kamenskux
Известная украинская певица Настя Каменских порадовала своих подписчиков снимком с мужем Алексеем Потапенко (Потапом).
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Снимок артистка опубликовала на своей странице в Instagram. На нем семейная пара позирует в обнимку, они в светлых нарядах.
Настя в кадре предстала в белом платье в цветочный принт и с повязкой на голове. На звезде минимум макияжа, ее кудрявые волосы распущены. Исполнительница выглядит счастливой.
"Дарите любовь и будьте любимы! Это окрыляет и вдохновляет", - написала Каменских.
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