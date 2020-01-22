Ягодицы Нади Дорофеевой взбудоражили Instagram (фото)
15:17, 22 января 2020Звезды
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Исполнительница с мужем отдыхала в Доминикане.
Дорофеева опубликовала новое фото / instagram.com/nadyadorofeeva
Украинская певица Надя Дорофеева показала фигуру в купальнике на фото с отдыха в Доминикане.
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Снимок артистка разместила на своей странице в Instagram. На нем она позирует спиной к камере. Дорофеева предстала в черном раздельном купальнике, низ которого оголяет ее идеальные ягодицы.
Поверх бикини Надя надела прозрачную пляжную накидку. Такой наряд позволяет разглядеть роскошную фигуру солистки группы "Время и Стекло" - подтянутые ножки и сочную попу, которая взбудоражила Instagram.
Ранее сообщалось, что певица Вера Брежнева сверкнула попой в прозрачном боди.
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