Ягодицы Нади Дорофеевой взбудоражили Instagram (фото)

Исполнительница с мужем отдыхала в Доминикане.

Украинская певица Надя Дорофеева показала фигуру в купальнике на фото с отдыха в Доминикане.

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Снимок артистка разместила на своей странице в Instagram. На нем она позирует спиной к камере. Дорофеева предстала в черном раздельном купальнике, низ которого оголяет ее идеальные ягодицы.

Поверх бикини Надя надела прозрачную пляжную накидку. Такой наряд позволяет разглядеть роскошную фигуру солистки группы "Время и Стекло" - подтянутые ножки и сочную попу, которая взбудоражила Instagram.

Ранее сообщалось, что певица Вера Брежнева сверкнула попой в прозрачном боди.