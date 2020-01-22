Ресниц не видно: в сети показали, как Регина Тодоренко выглядит без макияжа (фото)

На Тодоренко надет белый мешковатый свитер и темные брюки.

Украинская ведущая Регина Тодоренко, которая сейчас живет и работает в России вне эфиров не всегда наносит макияж. Гендиректор телеканала "Пятница!" Николай Картозия опубликовал совместное фото с ведущей, где она позирует без макияжа.

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Снимки опубликованы в Instagram.

Медиаперсоны позируют в офисе телеканала. На Тодоренко надет белый мешковатый свитер и темные брюки. На лице у ведущей нет макияжа, из-за чего она выглядит слегка уставшей и контраст между ее обычным ярким образом очень заметен.