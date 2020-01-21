Актер Рассел Кроу показал фото своей фермы в Австралии после пожаров и дождей

Известный актер Рассел Кроу сфотографировал свою ферму после пожара и еще спустя некоторое время.

Актер Рассел Кроу поделился в Twitter снимками, сделанными на его ферме в Австралии.

10 недель назад ферма серьезно пострадала от пожаров, а теперь снова восстанавливается и зеленеет. «Моя земля 10 недель назад после того, как по ней прошел пожар, и этим утром после того, как все выходные лил дождь», — подписал актер коллаж из двух кадров.

На первом снимке запечатлено полностью выжженное поле, а на втором уже виднеется зеленая трава.

My place 10 weeks ago after the fire had gone through, and this morning after a big weekend of rain. pic.twitter.com/oOWz0gG5hp — Russell Crowe (@russellcrowe) January 19, 2020

Напомним, что с сентября пожары в Австралии привели к смерти по меньшей мере 30 человек. Огонь, бушевавший на территории площадью 10 миллионов гектаров, успел разрушить более 2 тысяч домов.

Быстрому распространению пожаров способствовали изменения климата, которые привели к рекордно высоким температурам и засухе.

Читайте такжеФонд Ди Каприо пожертвовал $3 миллиона на борьбу с лесными пожарами в Австралии

20 января премьер-министр штата Виктория Дэниэл Эндрюс заявил, что дожди оказались очень полезными для борьбы с пламенем, но одновременно привели и к некоторым новым проблемам - в частности, вызвали оползень на одной из автомобильных трасс. "Нам нужно оставаться бдительными. Сегодня 20 января, и сезон пожаров еще далеко не завершился", - сказал Эндрюс.

Представители власти в разговоре с BBC рассказывали, что борьба с пламенем может продолжаться еще несколько месяцев.

Власти Нового Южного Уэльса предупредили, что уже на этой неделе можно ожидать возвращения высоких температур и сильного ветра.