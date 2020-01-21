Актер Рассел Кроу показал фото своей фермы в Австралии после пожаров и дождей
Актер Рассел Кроу поделился в Twitter снимками, сделанными на его ферме в Австралии.
10 недель назад ферма серьезно пострадала от пожаров, а теперь снова восстанавливается и зеленеет. «Моя земля 10 недель назад после того, как по ней прошел пожар, и этим утром после того, как все выходные лил дождь», — подписал актер коллаж из двух кадров.
На первом снимке запечатлено полностью выжженное поле, а на втором уже виднеется зеленая трава.
My place 10 weeks ago after the fire had gone through, and this morning after a big weekend of rain. pic.twitter.com/oOWz0gG5hp— Russell Crowe (@russellcrowe) January 19, 2020
Напомним, что с сентября пожары в Австралии привели к смерти по меньшей мере 30 человек. Огонь, бушевавший на территории площадью 10 миллионов гектаров, успел разрушить более 2 тысяч домов.
Быстрому распространению пожаров способствовали изменения климата, которые привели к рекордно высоким температурам и засухе.
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20 января премьер-министр штата Виктория Дэниэл Эндрюс заявил, что дожди оказались очень полезными для борьбы с пламенем, но одновременно привели и к некоторым новым проблемам - в частности, вызвали оползень на одной из автомобильных трасс. "Нам нужно оставаться бдительными. Сегодня 20 января, и сезон пожаров еще далеко не завершился", - сказал Эндрюс.
Представители власти в разговоре с BBC рассказывали, что борьба с пламенем может продолжаться еще несколько месяцев.
Власти Нового Южного Уэльса предупредили, что уже на этой неделе можно ожидать возвращения высоких температур и сильного ветра.