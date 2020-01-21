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Актер Рассел Кроу показал фото своей фермы в Австралии после пожаров и дождей

12:27, 21 января 2020
Звезды
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Рассел Кроу показал свою ферму в Австралии / ФОТО: ARMANDO GALLO/ZUMAPRESS.COM

10 недель назад ферма серьезно пострадала от пожаров, а теперь снова восстанавливается и зеленеет. «Моя земля 10 недель назад после того, как по ней прошел пожар, и этим утром после того, как все выходные лил дождь», — подписал актер коллаж из двух кадров.

На первом снимке запечатлено полностью выжженное поле, а на втором уже виднеется зеленая трава.

Напомним, что с сентября пожары в Австралии привели к смерти по меньшей мере 30 человек. Огонь, бушевавший на территории площадью 10 миллионов гектаров, успел разрушить более 2 тысяч домов.

Быстрому распространению пожаров способствовали изменения климата, которые привели к рекордно высоким температурам и засухе.

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20 января премьер-министр штата Виктория Дэниэл Эндрюс заявил, что дожди оказались очень полезными для борьбы с пламенем, но одновременно привели и к некоторым новым проблемам - в частности, вызвали оползень на одной из автомобильных трасс. "Нам нужно оставаться бдительными. Сегодня 20 января, и сезон пожаров еще далеко не завершился", - сказал Эндрюс.

Представители власти в разговоре с BBC рассказывали, что борьба с пламенем может продолжаться еще несколько месяцев.

Власти Нового Южного Уэльса предупредили, что уже на этой неделе можно ожидать возвращения высоких температур и сильного ветра.

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Новость в сюжете: Австралия в огне
Теги: #Австралия#лесной пожар