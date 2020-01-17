Ани Лорак раскрыла секреты красоты

Исполнительница рассказала, что любит тканевые и кремовые маски для лица.

Сбежавшая в Россию украинская певица Ани Лорак поделилась маленькими бьюти-тайнами.

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В интервью для Grazia она рассказала, что первый ее закон красоты - это сон. "Если я высплюсь, то все уже хорошо, потом приму контрастный душ, сделаю легкий массаж лица в домашних условиях (этому легко научиться, в интернете доступны всевозможные методики того, как привести свое лицо в порядок). Далее по списку — хороший увлажняющий крем. Еще, когда чувствую, что совсем устала, могу нанести пилинг или легкий скраб на лицо, который дает обновление клеток и кожа вновь становится гладкой, свежей и сияющей. Ну и, наверное, затем идет правильно сделанный макияж, грамотный, который подчеркивает все твои козыри", - отметила Каролина.

Лорак добавила, что любит тканевые и кремовые маски для лица. И даже делает домашние маски по "бабушкиному" методу.

"Или даже старый бабушкин метод, когда ты просто нарезаешь свежий огурец и укладываешь на лицо - он тоже работает. Вообще, меня мама учила, что все, что из фруктов, - можно и на лицо. Особенно то, что клеится - клубника, яблоко", - поделилась артистка.

Ранее сообщалось, что 41-летняя Ани Лорак улетела на отдых с 26-летним саунд-продюсером BlackStar Егором Глебом в Калифорнию.