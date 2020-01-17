Российскую модель арестовали по делу об изнасиловании

По словам Кремлевой, футболист ФК "Милан" Тео Эрнандес "накачал ее наркотиками" и изнасиловал.

Российскую модель Луизу Кремлеву, которая обвинила футболиста ФК «Милан» Тео Эрнандеса в изнасиловании на парковке рядом с одним из ночных клубов в Марбелье в 2017 году, арестовали.

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Об этом сообщает испанский портал Marca, передает PeopleTalk.

На камерах слежения, расположенных на автостоянке, видео инцидента заснято не было. Видно только, как после предполагаемого изнасилования Луиза и Тео спокойно возвращаются в клуб.

По словам Кремлевой, футболист «накачал ее наркотиками», однако медицинский анализ не выявил следы запрещенных препаратов в крови.

Сам Эрнандес не отрицал, что между ним и Луизой была интимная связь. Но, по его мнению, по взаимному согласию.

Дело об изнасиловании суд закрыл, а вот против Кремлевой возбудили «дело за клевету и дачу ложных показаний». В качестве наказания девушке может грозить тюремное заключение.

Как сообщал УНИАН, известная американская актриса Деми Мур рассказала в ходе передачи Good Morning America, что в 15-летнем возрасте стала жертвой изнасилования по согласию собственной матери.