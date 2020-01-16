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Надя Дорофеева снялась без белья и "взорвала" Instagram (фото)

16:23, 16 января 2020
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Дорофеева шикарно выглядит / instagram.com/nadyadorofeeva

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На своей странице в Instagram звезда выложила фотографию, на которой позирует на пляжном лежаке без верха от купальника. Грудь она прикрыла книгой.

На Дорофеевой светлая кепка и трусики. "Будь уверен в своих силах и не позволяй сомнениям мешать тебе двигаться вперед", - привела Надя цитату из книги Джен Синсеро.

Снимок буквально "взорвал" Instagram, набрав массу лайков и восхищенных комментариев.

Ранее известная во всем мире теледива Ким Кардашьян опубликовала в Instagram фотосессию в неожиданном образе.

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Теги: #фото#Надя Дорофеева