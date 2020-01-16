Надя Дорофеева снялась без белья и "взорвала" Instagram (фото)
16:23, 16 января 2020Звезды
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В комментариях к записи поклонники исполнительницы осыпали ее комплиментами.
Дорофеева шикарно выглядит / instagram.com/nadyadorofeeva
Солистка популярной украинской группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева поделилась с поклонниками новым откровенным фото с отдыха.
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На своей странице в Instagram звезда выложила фотографию, на которой позирует на пляжном лежаке без верха от купальника. Грудь она прикрыла книгой.
На Дорофеевой светлая кепка и трусики. "Будь уверен в своих силах и не позволяй сомнениям мешать тебе двигаться вперед", - привела Надя цитату из книги Джен Синсеро.
Снимок буквально "взорвал" Instagram, набрав массу лайков и восхищенных комментариев.
Ранее известная во всем мире теледива Ким Кардашьян опубликовала в Instagram фотосессию в неожиданном образе.
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