Ким Кардашьян удивила новым имиджем (фото)

Фото с красоткой набрало почти миллион лайков в Instagram.

Известная во всем мире теледива Ким Кардашьян опубликовала в Instagram фотосессию в неожиданном образе.

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Жгучая брюнетка перекрасила свои длинные локоны в платиновый блонд и, кажется, переплюнула сказочную принцессу Рапунцель.

Звезда снялась в новой фотосессии в соблазнительном золотистом латексе на фоне облаков.

Ранее в сеть слили откровенные фото Ким Кардашьян, которая попала в объективы камер на пляже.