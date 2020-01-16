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Ким Кардашьян удивила новым имиджем (фото)

13:29, 16 января 2020
Звезды
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Кардашьян не узнать на новом фото / instagram.com/kimkardashian

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Жгучая брюнетка перекрасила свои длинные локоны в платиновый блонд и, кажется, переплюнула сказочную принцессу Рапунцель.

Звезда снялась в новой фотосессии в соблазнительном золотистом латексе на фоне облаков.

Ранее в сеть слили откровенные фото Ким Кардашьян, которая попала в объективы камер на пляже.

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Теги: #фото#Ким Кардашьян