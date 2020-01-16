Ким Кардашьян удивила новым имиджем (фото)
13:29, 16 января 2020Звезды
299 0
Фото с красоткой набрало почти миллион лайков в Instagram.
Кардашьян не узнать на новом фото / instagram.com/kimkardashian
Известная во всем мире теледива Ким Кардашьян опубликовала в Instagram фотосессию в неожиданном образе.
Читайте такжеКаменских "засветила" соски на фото с мужем
Жгучая брюнетка перекрасила свои длинные локоны в платиновый блонд и, кажется, переплюнула сказочную принцессу Рапунцель.
Звезда снялась в новой фотосессии в соблазнительном золотистом латексе на фоне облаков.
Ранее в сеть слили откровенные фото Ким Кардашьян, которая попала в объективы камер на пляже.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter