"Не живем вместе": Айза рассказала о проблемах с мужем из-за Гуфа

Айза сейчас временно не живет с мужем, и фанаты уже заподозрили неладное.

Для многих Айза до сих пор остается «бывшей рэпера Гуфа», несмотря на то, что у нее давно другая семья. Телеведущей столь сомнительная, по ее словам, слава очень мешает, поскольку негативно сказывается на отношениях с мужем, бизнесменом Дмитрием Анохиным.

Айза сейчас временно не живет с мужем, и фанаты уже заподозрили неладное.

Читайте такжеMARUV без макияжа "засветила" прыщи на лице (фото)

"Мы сейчас с Димой временно не живем вместе, но общаемся, работаем вместе. Он может в любое время заходить домой. Это его дом тоже. У нас очень сложные характеры, и мы, к сожалению, не можем иногда договориться. Плюс мы подолгу живем в разных странах. Последние полгода — самое сложное время в наших отношениях. Мы не можем примириться с характерами друг друга. Я, к сожалению, очень сложна в быту. Мне очень важно, чтобы дома было чисто, и я начинаю придираться", - рассказывает Айза.

В этот раз проблемы в семье Айзы возникли из-за совместного отдыха сына с Гуфом. Так, по мнению поклонников скандально известного рэпера, тот вел себя с ребенком неподобающе и, похоже, был «под препаратами».

«Не хотела, чтобы Сэм отдыхал без меня, зная, на что способен его отец, который всю жизнь все портит. Вы еще слушаете его бред, пишете мне: мол, вернись к нему... Он болен, и ему нужно лечиться. Он никого не любит и не умеет любить! Да, я сейчас зла на него! Я доверила ему самое дорогое, и он снова прилюдно обосрался и унизил своего сына!»- продолжила Анохина, пишет "СтарХит".