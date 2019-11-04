Алла Пугачева пыталась сделать шпагат Волочковой на концерте (видео)

Пугачева и Волочкова вместе представили номер на сатирическую песню.

Известная российская и советская певица Алла Пугачева попробовала повторить шпагат балерины Анастасии Волочковой на своем концерте в Минске.

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Видео момента опубликовали в сети. Так, Волочкова поучаствовала в одном из номеров артистки на сатирическую песню "Счастье напоказ".

"Анастасия Волочкова — королева Instagram! Давай-давай, Настюха!", - поддержала Примадонна танцовщицу.

После того, как звезда балета сделала гимнастические трюки, за ней решила повторить сама виновница вечера. Но вертикальный шпагат у Аллы Борисовны не получился.

Ранее на юбилейном концерте в Минске певица Алла Пугачева зареклась выходить на сцену до 80-летнего юбилея.