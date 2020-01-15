Пышнотелая модель полностью разделась для фото на последнем месяце беременности

Модель позировала перед камерой своего мужа Джастина Эрвина.

Популярная американская плюс-сайз модель Эшли Грэм позировала полностью обнаженной на последнем месяце беременности.

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Кадры опубликованы на ее странице в Instagram. На фото грудь девушки зарисована черными полосками, а свет красиво падает на ее беременный живот.

"Мы с нетерпением ждет встречи с тобой, маленький мужчина", - подписала фото Грэм.

Ранее певица Настя Каменских показала сексуальное фото в бикини.