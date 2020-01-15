Пышнотелая модель полностью разделась для фото на последнем месяце беременности
14:41, 15 января 2020Звезды
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Модель позировала перед камерой своего мужа Джастина Эрвина.
Эшли Грэм сногсшибательно выглядит / instagram.com/ashleygraham
Популярная американская плюс-сайз модель Эшли Грэм позировала полностью обнаженной на последнем месяце беременности.
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Кадры опубликованы на ее странице в Instagram. На фото грудь девушки зарисована черными полосками, а свет красиво падает на ее беременный живот.
"Мы с нетерпением ждет встречи с тобой, маленький мужчина", - подписала фото Грэм.
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