Настя Каменских показала сексуальное фото в бикини

Артистка вместе с мужем Потапом отдыхает в Мексике.

Известная украинская певица Настя Каменских не устает постить фото с отдыха в солнечной Мексике.

Читайте такжеВолочкова продемонстрировала вульгарный шпагат на байке (фото)

На своей странице в Instagram она опубликовала снимок, на котором предстала в черном крохотном бикини. Артистка заметно похудела, как можно увидеть в кадре.

"Улыбайтесь, любите и всегда следуйте за своей мечтой! Желаю вам хорошего настроения и посылаю лучики тепла и позитива из солнечной Мексики", - написала Каменских.

Ранее Ани Лорак продемонстрировала очередной "лук", находясь в отпуске в Калифорнии.