Настя Каменских показала сексуальное фото в бикини
11:34, 15 января 2020Звезды
306 0
Артистка вместе с мужем Потапом отдыхает в Мексике.
Каменских пополнила арсенал фото в купальнике / instagram.com/kamenskux
Известная украинская певица Настя Каменских не устает постить фото с отдыха в солнечной Мексике.
Читайте такжеВолочкова продемонстрировала вульгарный шпагат на байке (фото)
На своей странице в Instagram она опубликовала снимок, на котором предстала в черном крохотном бикини. Артистка заметно похудела, как можно увидеть в кадре.
"Улыбайтесь, любите и всегда следуйте за своей мечтой! Желаю вам хорошего настроения и посылаю лучики тепла и позитива из солнечной Мексики", - написала Каменских.
Ранее Ани Лорак продемонстрировала очередной "лук", находясь в отпуске в Калифорнии.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter