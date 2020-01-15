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Настя Каменских показала сексуальное фото в бикини

11:34, 15 января 2020
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Каменских пополнила арсенал фото в купальнике / instagram.com/kamenskux

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На своей странице в Instagram она опубликовала снимок, на котором предстала в черном крохотном бикини. Артистка заметно похудела, как можно увидеть в кадре.

"Улыбайтесь, любите и всегда следуйте за своей мечтой! Желаю вам хорошего настроения и посылаю лучики тепла и позитива из солнечной Мексики", - написала Каменских.

Ранее Ани Лорак продемонстрировала очередной "лук", находясь в отпуске в Калифорнии.

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Теги: #фото#Настя Каменских