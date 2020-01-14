Дорофеева в монокини завела сеть (фото)

Фаны в восторге от снимка Нади в монокини.

Участница группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева отправилась в долгожданный отпуск и бахвалится на своей странице в Instagram снимками с него.

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Артистка вместе с мужем, шоуменом Владимиром Дантесом поехали в Доминикану. Оттуда Надя уже успела поделиться соблазнительными кадрами.

Так, Дорофеева опубликовала фото в розовом сдельном купальнике, сексуально оголяющем ее ягодицы.

Многие фаны, судя по комментариям, в восторге от снимка Нади в монокини.

"День второй. Я пока еще с утра делаю зарядку. И до сих пор питаюсь почти правильно. А вы на отдыхе расслабляетесь по полной или держитесь, типа там спортик, пп и фреши?", - поинтересовалась певица у подписчиков.

Ранее Надя Дорофеева похвасталась соблазнительным снимком в чулках.