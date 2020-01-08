Надя Дорофеева в чулках соблазнила сеть (фото)
12:21, 08 января 2020Звезды
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Артистка любит удивлять поклонников стильными образами.
Дорофеева шикарно выглядит / instagram.com/nadyadorofeeva
Украинская певица, солистка группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева похвасталась соблазнительным снимком.
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На своей странице в Instagram артистка опубликовала фото, на котором она позирует в розовой тунике под пояс, серых чулках и стильных ботильонах. Дополнила дерзкий "лук" Дорофеева колготками в сеточку.
Поклонники, судя по комментариям, в восторге от ее образа.
"Ценить и радоваться каждому дню. 2020 - будь хорошим", - написала исполнительница.
Ранее известный российский шоумен Максим Галкин похвастался рождественским снимком, на котором его супруга Алла Пугачева выглядит заметно помолодевшей.
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