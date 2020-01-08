Надя Дорофеева в чулках соблазнила сеть (фото)

Артистка любит удивлять поклонников стильными образами.

Украинская певица, солистка группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева похвасталась соблазнительным снимком.

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На своей странице в Instagram артистка опубликовала фото, на котором она позирует в розовой тунике под пояс, серых чулках и стильных ботильонах. Дополнила дерзкий "лук" Дорофеева колготками в сеточку.

Поклонники, судя по комментариям, в восторге от ее образа.

"Ценить и радоваться каждому дню. 2020 - будь хорошим", - написала исполнительница.

Ранее известный российский шоумен Максим Галкин похвастался рождественским снимком, на котором его супруга Алла Пугачева выглядит заметно помолодевшей.