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Надя Дорофеева в чулках соблазнила сеть (фото)

12:21, 08 января 2020
Звезды
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Дорофеева шикарно выглядит / instagram.com/nadyadorofeeva

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На своей странице в Instagram артистка опубликовала фото, на котором она позирует в розовой тунике под пояс, серых чулках и стильных ботильонах. Дополнила дерзкий "лук" Дорофеева колготками в сеточку.

Поклонники, судя по комментариям, в восторге от ее образа.

"Ценить и радоваться каждому дню. 2020 - будь хорошим", - написала исполнительница.

Ранее известный российский шоумен Максим Галкин похвастался рождественским снимком, на котором его супруга Алла Пугачева выглядит заметно помолодевшей.

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Теги: #фото#Надя Дорофеева