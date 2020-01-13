Настя Каменских показала, как отдыхает с мужем Потапом (видео)

Звезда нежится на пляже со своим мужем Потапом.

Известная украинская певица NK (Настя Каменских) показала, как проводит время на отдыхе в Мехико вместе с мужем Потапом.

Читайте такжеАни Лорак отправилась на отдых с 26-летним любовником и "засветила" кольцо (фото)

"Вот так мы проводим свой долгожданный отпуск в любимой Мексике. А что бы вы выбрали для отдыха зимой? Горы, снег и лыжи/сноуборд или пляж, океан и солнце?", - спросила артистка на своей странице в Instagram.

Также звезда опубликовала видео, на котором сначала она запечатлена за ездой на велосипеде. Далее в кадре Каменских появляется в белом купальнике, на записи видна ее мокрая грудь. Затем можно увидеть Настю с Потапом за ручку.

Ранее Каменских опубликовала снимок, на котором позирует в салатовом раздельном купальнике. В кадре видно, как звезда похудела.