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Кароль соблазнила формами в сексуальном наряде (фото)

15:13, 13 января 2020
Звезды
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Кароль оголила грудь / instagram.com/tina_karol

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В этот раз на своей странице в Instagram артистка опубликовала фото, на котором показала сочный бюст и подтянутые ножки. Выглядит поп-звезда сногсшибательно.

В кадре Кароль предстала в черном боди, позволяющем рассмотреть ее прелести. Дополнила "лук" она распущенными волосами и нюдовым макияжем.

Ранее скандальная украинская певица Светлана Лобода поделилась со своими поклонниками жарким фото.

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Теги: #фото#Тина Кароль