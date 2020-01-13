Кароль соблазнила формами в сексуальном наряде (фото)
15:13, 13 января 2020Звезды
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Выглядит поп-звезда сногсшибательно.
Кароль оголила грудь / instagram.com/tina_karol
Известная украинская певица Тина Кароль в очередной раз продемонстрировала шикарную фигуру.
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В этот раз на своей странице в Instagram артистка опубликовала фото, на котором показала сочный бюст и подтянутые ножки. Выглядит поп-звезда сногсшибательно.
В кадре Кароль предстала в черном боди, позволяющем рассмотреть ее прелести. Дополнила "лук" она распущенными волосами и нюдовым макияжем.
Ранее скандальная украинская певица Светлана Лобода поделилась со своими поклонниками жарким фото.
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