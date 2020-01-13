Надя Дорофеева выставила ягодицы на камеру (фото)
12:05, 13 января 2020Звезды
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В кадре видна идеальна фигура Дорофеевой.
Дорофеева отдыхает в Доминикане / instagram.com/nadyadorofeeva
Известная украинская певица Надя Дорофеева, солистка группы "Время и Стекло", показала фото с отдыха в Доминикане.
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На опубликованном в Instagram снимке артистка позирует в раздельном пудровом купальнике. В кадре видна идеальна фигура Дорофеевой.
Обращают на себя внимание сочные ягодицы Нади, они в кадре показаны на первом плане.
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