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Надя Дорофеева выставила ягодицы на камеру (фото)

12:05, 13 января 2020
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Дорофеева отдыхает в Доминикане / instagram.com/nadyadorofeeva

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На опубликованном в Instagram снимке артистка позирует в раздельном пудровом купальнике. В кадре видна идеальна фигура Дорофеевой.

Обращают на себя внимание сочные ягодицы Нади, они в кадре показаны на первом плане.

Ранее скандальная украинская певица Светлана Лобода поделилась со своими поклонниками жарким фото.

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Теги: #фото#Надя Дорофеева