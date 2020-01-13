Надя Дорофеева выставила ягодицы на камеру (фото)

В кадре видна идеальна фигура Дорофеевой.

Известная украинская певица Надя Дорофеева, солистка группы "Время и Стекло", показала фото с отдыха в Доминикане.

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На опубликованном в Instagram снимке артистка позирует в раздельном пудровом купальнике. В кадре видна идеальна фигура Дорофеевой.

Обращают на себя внимание сочные ягодицы Нади, они в кадре показаны на первом плане.

Ранее скандальная украинская певица Светлана Лобода поделилась со своими поклонниками жарким фото.