Настя Каменских поразила сменой прически (фото)

На одной из фотографий рядом с Каменских позирует ее муж Потап.

Популярная украинская певица Настя Каменских, выступающая под псевдонимом NK, похвасталась новой прической.

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Серию снимков артистка опубликовала на своей странице в Instagram. Звезда удивила фанатов новым образом, представ на фото с косичками. Дополнила смелый "лук" Настя пирсингом в носу.

Из одежды видно, что на ней светлый худи. На одной из фотографий рядом с Каменских позирует ее муж Потап.