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Настя Каменских поразила сменой прически (фото)

15:22, 10 января 2020
Звезды
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Каменских показала фото с отдыха / instagram.com/kamenskux

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Серию снимков артистка опубликовала на своей странице в Instagram. Звезда удивила фанатов новым образом, представ на фото с косичками. Дополнила смелый "лук" Настя пирсингом в носу.

Из одежды видно, что на ней светлый худи. На одной из фотографий рядом с Каменских позирует ее муж Потап.

instagram.com/kamenskux

Мнения фанатов относительно смены прически артистки разделились: одни считают, что такой стиль ей вообще не подходит, что это все "ужас", другие же наоборот - расхвалили Каменских. Но поражены такими изменениями были все.

Ранее украинская певица Ани Лорак, которая живет и работает в России, на своей странице в Instagram поделилась новым фото. Оно вызвало неоднозначную реакцию в сети.

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Теги: #фото#Настя Каменских