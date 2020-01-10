Настя Каменских поразила сменой прически (фото)
Популярная украинская певица Настя Каменских, выступающая под псевдонимом NK, похвасталась новой прической.
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Серию снимков артистка опубликовала на своей странице в Instagram. Звезда удивила фанатов новым образом, представ на фото с косичками. Дополнила смелый "лук" Настя пирсингом в носу.
Из одежды видно, что на ней светлый худи. На одной из фотографий рядом с Каменских позирует ее муж Потап.
Мнения фанатов относительно смены прически артистки разделились: одни считают, что такой стиль ей вообще не подходит, что это все "ужас", другие же наоборот - расхвалили Каменских. Но поражены такими изменениями были все.
Ранее украинская певица Ани Лорак, которая живет и работает в России, на своей странице в Instagram поделилась новым фото. Оно вызвало неоднозначную реакцию в сети.