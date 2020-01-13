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Появились тревожные данные о состоянии Заворотнюк

09:05, 13 января 2020
Звезды
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Заворотнюк больна раком / bzns.media

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Об этом сообщает ряд российских СМИ. Отмечается, что в настоящий момент "смысла в ее лечении больше нет". 

По другой версии, родные Анастасии якобы больше не могут оплачивать ее пребывание в лечебном заведении. 

Семья Заворотнюк отказалась от комментариев.

Напомним, в начале осени 2019 года СМИ сообщили о тяжелой болезни, которой страдает Анастасия Заворотнюк, и госпитализации актрисы. После этого ее супруг Чернышев воздерживался от выступлений.

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Теги: #Анастасия Заворотнюк