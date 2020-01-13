Появились тревожные данные о состоянии Заворотнюк
09:05, 13 января 2020Звезды
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Журналисты также пишут о том, что состояние актрисы стабилизировано.
Заворотнюк больна раком / bzns.media
Известную по сериалу "Моя прекрасная няня" актрису Анастасию Заворотнюк выписали из клиники, в которой она проходила курс лечения.
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Об этом сообщает ряд российских СМИ. Отмечается, что в настоящий момент "смысла в ее лечении больше нет".
По другой версии, родные Анастасии якобы больше не могут оплачивать ее пребывание в лечебном заведении.
Семья Заворотнюк отказалась от комментариев.
Напомним, в начале осени 2019 года СМИ сообщили о тяжелой болезни, которой страдает Анастасия Заворотнюк, и госпитализации актрисы. После этого ее супруг Чернышев воздерживался от выступлений.
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