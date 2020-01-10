"Собаки рядом не хватает": Панин удивил поклонников "брутальным" фото

На фотографии российский актер Алексей Панин предстал в классическом стиле – рубашка под свитер, штаны и утонченная дубленка.

Скандальный российский актер Алексей Панин порадовал своих поклонников новой фотографией, которые сравнили ее с обложкой для глянцевых журналов.

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Соответствующую фотографию актер Панин выставил на своей странице в Instagram.

На фотографии Панин предстал в классическом стиле – рубашка под свитер, штаны и утонченная дубленка. К новому луку Алексей Панин подобрал стильные очки. Также на фотографии Панин запечатлен с двумя телефонами в руке.

Пользователи сети восхитились новым образом Панина, назвав его брутальным. Однако некоторые подметили, что на фото рядом с российским актером не хватает собаки или порноактрисы.

«Фото словно для обложки глянцевых журналов, очень эффектное»;

«Не хватает рядом красивой женщины, такой же эффектной, возможно, порноактрисы»;

«Собаки не хватает»;

«Какой ты классный! Брутальный! Любимчик»;

«Свеженький», - комментировали пользователи.

Как сообщал УНИАН, скандальный российский актер Алексей Панин в наручниках снялся в рекламе секс-шопа.