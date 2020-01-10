Леся Никитюк сорвала с себя купальник на камеру (фото)
09:21, 10 января 2020Звезды
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Поклонники в восторге от фотографии ведущей.
Никитюк роскошно выглядит / instagram.com/lesia_nikituk
Известная украинская телеведущая Леся Никитюк поделилась с поклонниками новым сексуальным фото с отдыха.
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На своей странице в Instagram звезда выложила фотографию, сделанную в прошлом году.
На снимке Никитюк позирует в море и без верха от купальника – только с шляпой в руке и спиной к камере.
"Так, все... Я заслужила... Заслужила выставить эту фотку с прошлого года", - написала телезвезда.
В комментариях к записи поклонники Леси осыпали ее комплиментами.
Ранее украинская певица Ани Лорак, которая живет и работает в России, на своей странице в Instagram поделилась новыми фото. Оно вызвало неоднозначную реакцию в сети.
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