Леся Никитюк сорвала с себя купальник на камеру (фото)

Поклонники в восторге от фотографии ведущей.

Известная украинская телеведущая Леся Никитюк поделилась с поклонниками новым сексуальным фото с отдыха.

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На своей странице в Instagram звезда выложила фотографию, сделанную в прошлом году.

На снимке Никитюк позирует в море и без верха от купальника – только с шляпой в руке и спиной к камере.

"Так, все... Я заслужила... Заслужила выставить эту фотку с прошлого года", - написала телезвезда.

В комментариях к записи поклонники Леси осыпали ее комплиментами.

Ранее украинская певица Ани Лорак, которая живет и работает в России, на своей странице в Instagram поделилась новыми фото. Оно вызвало неоднозначную реакцию в сети.