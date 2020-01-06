Оля Полякова сверкнула грудью в монокини (фото)

В кадре артистка показала стройные ножки.

Популярная украинская певица Оля Полякова взорвала сеть новым сексуальным снимком.

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Фото она опубликовала на своей странице в Instagram. На нем "королева ночи" позирует в лимонном сдельном купальнике с роскошным декольте и надписью Miami.

Свой пляжный образ Полякова дополнила цепочками на шее и черными солнцезащитными очками.

Ранее известная украинская певица Настя Каменских показала фото с отдыха в Мехико, на котором позирует без белья.