Оля Полякова сверкнула грудью в монокини (фото)
16:58, 06 января 2020Звезды
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В кадре артистка показала стройные ножки.
Полякова шикарно выглядит / instagram.com/polyakovamusic
Популярная украинская певица Оля Полякова взорвала сеть новым сексуальным снимком.
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Фото она опубликовала на своей странице в Instagram. На нем "королева ночи" позирует в лимонном сдельном купальнике с роскошным декольте и надписью Miami.
Свой пляжный образ Полякова дополнила цепочками на шее и черными солнцезащитными очками.
Ранее известная украинская певица Настя Каменских показала фото с отдыха в Мехико, на котором позирует без белья.
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