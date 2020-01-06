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Оля Полякова сверкнула грудью в монокини (фото)

16:58, 06 января 2020
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Полякова шикарно выглядит / instagram.com/polyakovamusic

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Фото она опубликовала на своей странице в Instagram. На нем "королева ночи" позирует в лимонном сдельном купальнике с роскошным декольте и надписью Miami.

Свой пляжный образ Полякова дополнила цепочками на шее и черными солнцезащитными очками. 

Ранее известная украинская певица Настя Каменских показала фото с отдыха в Мехико, на котором позирует без белья.

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Теги: #фото#Оля Полякова