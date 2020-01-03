Лера Кудрявцева впервые появилась на публике после удаления имплантов (фото)

У Кудрявцевой разорвался имплант в груди - жидкость вытекла и начала врастать в кожу.

Перед Новым годом Лера Кудрявцева попала в больницу, где провела несколько дней. Виной тому стал разорвавшийся имплант в груди - жидкость вытекла и начала врастать в кожу. Процесс гниения шел несколько лет, но сама телеведущая его не замечала. Лишь недавно она почувствовала себя хуже и обратилась за помощью к врачу.

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«Сразу скажу, что не имею права отговаривать вас от каких-либо решений, просто не повторяйте моей ошибки и очень внимательно следите за состоянием своих имплантов», - обращалась Кудрявцева к подписчицам после операции.

Неделю звезда пролежала в клинике и выписалась накануне Нового года. Судя по всему, доктора запрещали ей какое-то время выходить из дома и прописали постельный режим. Но, как только появилась возможность, Лера сразу же вернулась к светской жизни - накануне вместе с дочерью она посетила ледовый проект Евгения Плющенко «Золушка».