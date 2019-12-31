Волочкова в бикини показала предновогоднее купание (фото, видео)
Скандальная российская балерина Анастасия Волочкова устроила предновогоднее купание в Таиланде.
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Соответствующее видео 43-летняя звезда опубликовала на своей странице в Instagram. В кадрах она предстала в красном раздельном купальнике.
"Предновогоднее купание. А вы в теплых краях? Или в зиме? Правда, нашу погоду с московской объединяет отсутствие снега", - написала Волочкова.
Знаменитость рассказала, что в этот раз она изменила любимым Мальдивам, но сделала это совсем не зря. Также Анастасия пообещала "поплавать за всех" и пожелала подписчикам счастливого Нового года.
Предновогоднее купание🌴🌲 А вы в тёплых краях? Или в зиме? Правда, нашу погоду с Московской объединяет отсутствие снега.🤷♀️🌴🌲😂 #анастасияволочкова #волочкова #балет #россия #я #любовь #радость #цветы #счастье #мы #спорт #творчество #volochkova #instagood #be #love #me #enjoy #best #good #ballet #друзья #дом #настроение #премьера #зима #новыйгод #отдых #море
Ранее скандальная российская балерина Анастасия Волочкова поделилась фото с отдыха в Пхукете. На нем она позирует в крохотном бикини.