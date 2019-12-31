Волочкова в бикини показала предновогоднее купание (фото, видео)

Анастасия пожелала подписчикам счастливого Нового года.

Скандальная российская балерина Анастасия Волочкова устроила предновогоднее купание в Таиланде.

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Соответствующее видео 43-летняя звезда опубликовала на своей странице в Instagram. В кадрах она предстала в красном раздельном купальнике.

"Предновогоднее купание. А вы в теплых краях? Или в зиме? Правда, нашу погоду с московской объединяет отсутствие снега", - написала Волочкова.

Знаменитость рассказала, что в этот раз она изменила любимым Мальдивам, но сделала это совсем не зря. Также Анастасия пообещала "поплавать за всех" и пожелала подписчикам счастливого Нового года.

Ранее скандальная российская балерина Анастасия Волочкова поделилась фото с отдыха в Пхукете. На нем она позирует в крохотном бикини.