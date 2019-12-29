Виктор Павлик женится на 25-летней любовнице (видео)

Исполнитель поделился, что уже давно познакомился с будущей тещей.

Украинский певец Виктор Павлик в четвертый раз женится. Так, 53-летний исполнитель признался, что он с Екатериной Репяховой женится 2020 года.

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"Еще непонятно когда, или в мае, или в июне, где Катя там на звездах нагадает и вычислит. Она очень хочет эту свадьбу", – поделился певец в программе "Світське життя".

Также знаменитость добавил, что его и невесту свадьба в високосный год никак не смущает. "Мы в это не верим, наоборот, 2020 очень крутая цифра", – заверил Павлик.

Кроме того, исполнитель поделился, что уже давно познакомился с будущей тещей.

Ранее 53-летний украинский певец Виктор Павлик поразил фанатов изменениями в личной жизни: он развелся с женой Ларисой и находится в отношениях с 25-летней Екатериной Репяховой.