Нюся бьет по вене: дочка Панина сделала отцу новогодний подарок (видео)
07:45, 29 декабря 2019Звезды
148 0
На записи видно, что дочка актера Алексея Панина набивает ему на руке красное сердечко.
Дочка Алексея Панина набивает ему татуировку / фото: Панин/Instagram
Дочь скандального актера Алексея Панина сделала своему отцу новогодний подарок, набив ему настоящую татуировку на руке.
Читайте такжеПанин попал в тюрьму (видео)
Соответствующее видео Панин выложил на своей странице в Instagram.
«Нюся делает мне подарок на Новый год. Она делает своими руками мне татуировку. Настоящую! Этот подарок останется у меня на всю жизнь. Я думаю, что очень мало есть родителей, которым собственный 12-летний ребенок делал такой подарок. Идеально!» - прокомментировал Панин.
На записи видно, что дочка актера Алексея Панина набивает ему на руке красное сердечко рядом с татуировкой: «Все будет хорошо. Со мной Бог!».
Как сообщал УНИАН, скандальный актер Алексей Панин возмутился тем, что все только и обсуждают личную жизнь актеров, назвав таких людей неинтеллигентными.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter