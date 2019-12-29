Нюся бьет по вене: дочка Панина сделала отцу новогодний подарок (видео)

На записи видно, что дочка актера Алексея Панина набивает ему на руке красное сердечко.

Дочь скандального актера Алексея Панина сделала своему отцу новогодний подарок, набив ему настоящую татуировку на руке.

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Соответствующее видео Панин выложил на своей странице в Instagram.

«Нюся делает мне подарок на Новый год. Она делает своими руками мне татуировку. Настоящую! Этот подарок останется у меня на всю жизнь. Я думаю, что очень мало есть родителей, которым собственный 12-летний ребенок делал такой подарок. Идеально!» - прокомментировал Панин.

На записи видно, что дочка актера Алексея Панина набивает ему на руке красное сердечко рядом с татуировкой: «Все будет хорошо. Со мной Бог!».



Как сообщал УНИАН, скандальный актер Алексей Панин возмутился тем, что все только и обсуждают личную жизнь актеров, назвав таких людей неинтеллигентными.